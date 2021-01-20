حمدي الوزير يلتقي بمحمد رمضان في "موسى"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يُشارك الفنان حمدي الوزير في السباق الرمضاني المقبل في مسلسل "موسى"، ويجسد خلال الأحداث دور صعيدي، وهو متزوج من الفنانة هبة مجدي، شقيقة الفنان محمد رمضان.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق.

وفي سياق آخر، شارك الفنان حمدي الوزير مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، وهو بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، إيناس عز الدين، هنادي مهنى، أحمد صفوت.

والجدير بالذكر أن هبة مجدي شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو بطولة ياسمين صبري، إدوارد، أحمد مجدي، أحمد الشامي، عصام السقا، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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