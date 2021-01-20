عارفة عبد الرسول ل"الفجر الفني" أطالب أحمد خالد صالح باخذ الطار في فيلم "المحكمة" وأجسد والدته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


إنتهت الفنانة عارفة عبد الرسول ، من تصوير فيلمها الجديد "المحكمة" الذي سيعرض خلال الأيام القادمة.


وأضافت في تصريح خاص ل"الفجر الفني " :"اجسد دور والدة أحمد خالد صالح، إمراة صعيدية شديدة ، وتطالبه بأخذ بالطار رغم أنه طبيب، وشخصيتي في الفيلم عنيفة مع أبنائها" .


وفي نهاية حديثها تمنت عارفة أن ينل الفيلم على إعجاب الجميع.


شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في مسلسل "رجالة البيت"كان يحمل في البداية اسم" تيمون وبومبا"، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، ويزو،لطفي لبيب،بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال عارفة عبد الرسول الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي،ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو مدحت، بطولة رانيا يوسف،أسماء أبو اليزيد،عارفة عبدالرسول،تامر فرج،أحمد مجدي، محمد الكيلاني.


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