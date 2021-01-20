خاص.. حسين نصار مفاجأة فى رمضان بأكثر عمل فني

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يعيش الفنان حسين نصار حالة من النشاط الفني، حيث يشارك فى أكثر من عمل خلال شهر رمضان المقبل.



وكشف حسين نصار ل"الفجر الفني" عن الأعمال الفنية التى سيشارك فيها فى المنافسة الرمضانية حيث قال "صورت أولي مشاهدي فى مسلسل "خلى بالك من زيزي"، مع أمينة خليل ومحمد ممدوح وأقدم فيه دور. مهندس".





وتابع"كما سأشارك فى مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأقدم خلال العمل دور ضابط يواجه الإرهاب".





وأضاف أنه يشارك حاليا في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت، المقرر عرضه يوم 24 يناير الجاري على قناة CBC، والمسلسل من بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، والعمل من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي، وإخراج خالد الحلفاوي، ويلعب دور رامي وهو صديق هشام جمال خلال أحداث المسلسل.



يذكر أن حسين نصار يعرض له حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.