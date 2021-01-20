هذه الأطعمة تخلصك من الأرق نهائيا.. تناوليها

بعض الأطعمة تسبب لنا مشكلة الأرق وقلة النوم وبعضها يساعدناعلى النوم بشكل جيد ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية الاطعمة التي تساعدنا على النوم للحصول على قسط كاف من الراحة ومواجهة الارق والتعب المستمر من قلة النوم لكي لا نشعر بمخاطر صحية فيما بعد.





ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، جاء فيه بأن هناك علاقة وطيدة بين اتباع نظام غذائي صحي والنوم الجيد ليلاً، وعن الأطعمة التي تجعلك تحصل على النوم الكافي هي فول الصويا والحبوب الكاملة واللحوم المصنعة والخضراوات الورقية والشوكولاتة الداكنة والتوابل ومنتجات الألبان والمنتجات الغنية بالدهون والسكر والفاصوليا والكربوهيدرات.





وذكر تقرير الصحيفة البريطانية، عدداً من النصائح المفيدة التي تساعد على النوم بساعات كافية ومنتظمة، وعلى وجه الخصوص في الليل، ومن هذه النصائح ما يلي:

القيام بالنشاطات الحركية من خلال ممارسة التمارين الرياضية مثل الجري والمشي

تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال.