مواعيد مواجهات الجولة العاشرة لمجموعة القاهرة للقسم الثاني

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تنطلق الخميس منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بدورى القسم الثاني بإقامة مباراة

وتستكمل الجولة بإقامة 6 مباريات يوم الجمعة وتختتم الجولة بلقاء يوم السبت

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة كالتالي

يوم الخميس

-- بتروجت مع الزرقا

على استاد بتروسبورت

يستضيف فريق بتروجت بقيادة ياسر رجب فريق

الزرقا بقيادة طارق الصاوي

يدخل فريق بتروجت اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 12 نقطة بينما فريق الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط

تلقى فريق الزرقا الهزيمة الاسبوع الماضي من فريق

الترسانة بهدف نظيف بينما

تم تأجيل مباراة بتروجت مع فريق جمهورية شبين

وتقام يوم الجمعة 6 مباريات كالتالي

1- النجوم مع بورتو

على ملعب النجوم

من أهم مباريات الجولة

بين فريق النجوم بقيادة أمير عزمى مجاهد مع فريق

بورتو بقيادة أشرف توفيق

يخوض النجوم المباراة برصيد 8 نقاط محتلا المركز الثاني عشر بينما يأتي فريق بورتو في الصدارة برصيد 19 نقطة

وكلاهما يبحث عن الفوز النجوم لتعديل المسار وبورتو للحفاظ على القمة

وشهدت الجولة الماضية

فوز فريق بورتو على فريق طنطا بهدف نظيف بينما تلقى فريق النجوم الهزيمة أمام فريق القناة بهدف دون رد.

2- منتخب السويس مع الداخلية

على استاد السويس الجديد

يخوض فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مباراة صعبه أمام ضيفه فريق الداخلية بقيادة هشام زكريا

يسعى الفريقان للفوز للقفز على القمة ف في حالة تعثر فريق بورتو

يدخل فريق منتخب السويس اللقاء وهو وصيف المجموعة برصيد 17 نقطة

بينما فريق الداخلية في المركز الثالث برصيد 14 نقطة

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق منتخب السويس على فريق زد إف سي بهدف نظيف بينما تعادل فريق الداخلية مع فريق المريخ بهدفين لكل منهما.

3- الترسانة مع سرس الليان

على ملعب نادي الترسانة

يحل فريق سرس الليان بقيادة أسامة ححاج ضيفأ ثقيلا على فريق الترسانة بقيادة علاء نوح

يدخل فريق الترسانة اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 13 نقطة بينما فريق سرس الليان صاحب المركز

التاسع برصيد 12 نقطة

وشهدت الجولة الماضية

فوز فريق الترسانة على فريق الزرقا بهدف نظيف بينما تعادل فريق سرس الليان مع فريق السكة بهدف لمثله.

4- كوكاكولا مع القناة

على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي

يلعب فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفى مع فريق

القناة بقيادة محمد صلاح

يدخل فريق كوكاكولا اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما فريق

القناة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط

حقق الفريقان للفوز في الجولة الماضية

فاز فريق كوكاكولا على فريق النصر بهدفين نظيفين بينما فاز فريق القناة على فريق النجوم بهدف نظيف.

5- السكة الحديد مع النصر

على ملعب نادي السكة

يلتقي فريق السكة الحديد بقيادة عيد مزاريق مع فريق

النصر بقيادة سيد عيد

يدخل فريق السكة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقطة بينما فريق

النصر في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط

وشهدت الجولة الماضية

تعادل فريق السكة مع فريق

سرس الليان بهدف لمثله بينما تلقى فريق النصر الهزيمة أمام فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين.

6- طنطا مع زد إف

على ملعب نادي طنطا

يخوض فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال مباراة صعبه أمام فريق زد إف سي بقيادة أسامة نبيه

يدخل فريق طنطا اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط بينما فريق

زد صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة

شهدت الجولة الماضية هزيمة الفريقان بهدف نظيف

هزيمة فريق طنطا من فريق

بورتو وكذلك هزيمة فريق

زد من فريق منتخب السويس.

وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء

المريخ مع جمهورية شبين

على ملعب نادي المريخ

يلعب فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق

جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان

يدخل فريق المريخ اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط

وشهدت الجولة الماضية

تعادل فريق المريخ مع فريق الداخلية بهدفين لكل منهما بينما تم تأجيل مباراة

جمهورية شبين مع فريق بتروجت

ترتيب المجموعة

1- بورتو 19 نقطة

2- منتخب السويس 17 نقطة

3- الداخلية 14 نقطة

4- كوكاكولا 13 نقطة

5- الترسانة 13 نقطة

6- زد 13 نقطة

7- بتروجت 12 نقطة

8- المريخ 12 نقطة

9- سرس الليان 12 نقطة

10- القناة 10 نقاط

11- النصر 9 نقاط

12- النجوم 8 نقاط

13- السكة 8 نقاط

14- الزرقا 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط