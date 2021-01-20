مرشح بايدن وزارة الخارجية: ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:10 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
قال المرشح لوزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إن تركيا لا تتصرف كحليف وهذا تحد حقيقي.

وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية: "ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل، وسفارتنا ستبقى في القدس".

وتابع المرشح في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "سنراجع الاتفاق الأميركي مع طالبان، وسنقوم بمراجعة شاملة بشأن مقاربتنا لكوريا الشمالية".

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