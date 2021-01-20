مرشح بايدن وزارة الخارجية: ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل

قال المرشح لوزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إن تركيا لا تتصرف كحليف وهذا تحد حقيقي.





وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية: "ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل، وسفارتنا ستبقى في القدس".



