مرشح بايدن وزارة الخارجية: ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل
الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:10 ص
قال المرشح لوزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إن تركيا لا تتصرف كحليف وهذا تحد حقيقي.
وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة العربية: "ملتزمون ببقاء القدس عاصمة لإسرائيل، وسفارتنا ستبقى في القدس".
وتابع المرشح في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "سنراجع الاتفاق الأميركي مع طالبان، وسنقوم بمراجعة شاملة بشأن مقاربتنا لكوريا الشمالية".
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