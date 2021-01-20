بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وجّه نادي بايرن ميونخ رسالة تحذيرية لمنافسه القادم في مسابقة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.


وسيواجه فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم 8 فبراير، الفائز من مباراة الأهلي المصري أمام نظيره الدحيل القطري.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ باللغة العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تغريدة وجاء فيها:" لا تخافوا ولكن احذروا! ".

 

يذكر أن النهائي سيقام يوم 11 فبراير المقبل، ويعد بايرن ميونيخ المرشح الأول للفوز بالبطولة.

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