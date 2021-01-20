بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:51 ص
الفجر الرياضي
وجّه نادي بايرن ميونخ رسالة تحذيرية لمنافسه القادم في مسابقة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وسيواجه فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم
للأندية، يوم 8 فبراير، الفائز من مباراة الأهلي المصري أمام نظيره الدحيل القطري.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ باللغة العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " تغريدة وجاء فيها:" لا تخافوا ولكن احذروا! ".
يذكر أن النهائي سيقام يوم 11 فبراير المقبل، ويعد بايرن
ميونيخ المرشح الأول للفوز بالبطولة.