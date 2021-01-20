رضا عبدالعال يحمل موسيماني مسئولية تعادل الأهلي مع البنك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:23 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

اكد رضا عبدالعال لاعب الأهلى والزمالك السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء هو السبب الرئيسي في خروج مباراة المارد الأحمر مع البنك بالتعادل السلبي.

 

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "يجب محاكمة موسيماني بعد التعادل مع البنك الاهلى قهو يتحمل نتيجة اللقاء وقاد المباراة بسكل خاطيء من الناحية الفنية".

 

وأضاف: "موسيماني أحبط محمد شريف بعد جلوسه احتياطيا رغم تألقه مع الفريق منذ بداية الدوري ولا أعرف لماذا استغني عن أحمد ياسر ريان مستقيل هجوم مصر؟".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

 

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