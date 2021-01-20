موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم

يواجه فريق الهلال نظيره التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وسيقاتل الهلال للفوز بالثلاث نقاط أمام التعاون، للعودة إلى طريق الانتصارات مجددا بعد سلسلة التعادلات التي عاني منها في المباريات الأربع الأخيرة أمام كلا من؛ الاتحاد والشباب والباطن والأهلي.

وعلى الجانب الأخر يسعى التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، لحسم الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وعشرة دقائق بتوقيت الإمارات، والثالثة وعشرة دقائق مساء بتوقيت جرينتش.

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