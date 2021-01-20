ميدو: باتشيكو أخطأ مع بن شرقي.. وموسيماني يتحمل مسئولية إصابة وليد سليمان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

 

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الأسبق للزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي، أخطأ في توظيف لاعبه المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق، بعد إشراكه كرأس حربة للمباراة الثانية على التوالي.

 

وقال ميدو، عبر برنامجه بقناة "النهار": "باتشيكو يدرك جيدا أن بن شرقي جناح وليس رأس حربة صريح، ويجب أن يتراجع عن إشراكه في هذا المركز الذي يقلل من قدراته".

 

وأضاف: "يجب على الزمالك أن يتواضع وينطق اللاعبون والمسؤولون بلسان حال المدرب باتشيكو الذي أكد أن الصدارة لا تعني شيئا للفريق الأبيض بعد مرور 7 مباريات فقط".

 

وقال ميدو: "المدير الفني يتحمل مسؤولية إشراك وليد سليمان في لقاء البنك الأهلي بالدوري، وهو صاحب القرار النهائي وليس اللاعب، ومن الطبيعي أن يتمسك وليد باللعب بدافع الحماس".

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