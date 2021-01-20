محمد فراج: لا أهتم بالبطولة المطلقة.. وأشعر بمتعة في العمل الجماعي

أكد الفنان محمد فراج، أنه بدون أي مبالغة لا أهتم كثيرا بهذا الأمر، فأنا ممثل أستمتع بالأدوار وتجسيدها، بحد وصفه.





وأضافت في تصريحات صحفية: "عندما أقدم عمل أنا بطله الأساسي يكون حجم التركيز أكبر، ولكن المتعة متماثلة مع عمل البطولة الجماعية".

