"حب غلط" للعسيلي ضمن الأكثر رواجا بيوتيوب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر

طرح الفنان محمود العسيلي، اغنيته الجديدة له بعنوان "حب غلط" عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

والاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، ميكس ماستر علي فتح الله، واخراج ابراهيم حدرج.


وتمكنت الأغنية من اقتناص مركز متقدم لها في قائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

وتقول بعض كلمات الأغنية

"ابعديني حاولي تفهميني الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع
ساعديني من قلبك شيليني اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع
بتشوفيني ليكي بتسحبيني وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض
والحقيقة من أول دقيقة انا عارف وانتي عارفه انه حب غلط
وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

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