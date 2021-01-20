تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد استون فيلا بالدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي استون فيلا فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: دياز، ستونز، والكر، كانسيلو.

خط الوسط: فيرناندينهو، فودين، دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، رياض محرز، توريس