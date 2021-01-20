شادي حسين يتحدث عن الانضمام لمنتخب مصر وطموح سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أكد شادي حسين مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، انه يطمح للتويج بلقب هداف الدوري هذا الموسم.

 

وقال شادي في تصريحاته لبرنامج الماتش أنه لا يهم من الذي يحرز الهدف في الفريق ولكن الأهم المكسب فقط.

 

وأضاف أن انضمام أحمد ياسر ريان للفريق اضافة كبيرة لنا، ونجح في الانسجام سريعا معنا.

 

وتابع أن أحمد محسن لاعب مميز  واضافة للفريق منذ انضمامه في بداية الموسم.

 

وواصل أن طموحه التواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة ويحاول بكل الطرق اتواجد خلال الفترة في معسكرات الفراعنة.

 

وأتم حديثه مؤكدا أنه أتمنى انضمام اكبر عدد من لاعبي سيراميكا كليوباترا في منتخب مصر.

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