تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، لوك شو، ليندلوف، بيساكا.

خط الوسط: بوجبا، فريد، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.