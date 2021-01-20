تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فولهام فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يلتقي اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ماجوير، لوك شو، ليندلوف، بيساكا.

خط الوسط: بوجبا، فريد، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني، مارسيال.

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