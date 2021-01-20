الزمالك يكشف عن الصفقات التي يحتاجها في الشتاء
الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 ص
حسام مجدي
أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق،
أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم.
وقال حسين السيد خلال حواره ببرنامج الماتش: "احتياجاتنا
في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني اتوقع
بقاءه".
وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو
حال رحيل مصطفى محمد".
وأتم حسين السيد حديثه قائلا: "باتشيكو طلب مدافع ورشحنا
له ثلاثة لاعبين وافق عليهم".