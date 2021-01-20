الزمالك يكشف عن الصفقات التي يحتاجها في الشتاء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أكد حسين السيد، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالزمالك السابق، أن احتياجات الفريق تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم.

 

وقال حسين السيد خلال حواره ببرنامج الماتش: "احتياجاتنا في يناير كانت تقتصر على التعاقد مع مدافع ومهاجم حال رحيل مصطفى محمد، لكني اتوقع بقاءه".

 

وأكمل: "حسام حسن مهاجم سموحة بين 3 مهاجمين طلبهم باتشيكو حال رحيل مصطفى محمد".

 

وأتم حسين السيد حديثه قائلا: "باتشيكو طلب مدافع ورشحنا له ثلاثة لاعبين وافق عليهم".

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