موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي استون فيلا فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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