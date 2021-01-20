"هحرقها بالنار".. رجل يجرد "رضيعة" من ملابسها أمام الأهالي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:49 ص
جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
إيريني صفوت
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لرجل يجرد طفلة صغيرة من ملابسها كاملة في الشارع رغم برودة الطقس. 

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يجرد الطفلة من ملابسها، ويتشاجر مع الناس الذين يحاولون إنقاذ الطفلة من يده، وهو يصرخ: "أنا هولع فيها".

ولم يتبين من الفيديو مدى صلة قرابة هذا الشخص بالطفلة، إلا أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أنه والدها. 

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا هذا الأمر، وطالبوا بمحاسبته.

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فيديو الطفلة تجريد طفلة من ملابسها بوابة الفجر الفجر

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