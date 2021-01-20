موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام والقنوات الناقلة

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".