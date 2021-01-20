موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام والقنوات الناقلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام فى مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

أخبار تهمك

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد ويطالب الزمالك بضمه

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ حوالي 9 ساعات

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 18 ساعة

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 8 ساعات

أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

11:00 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

01:01 ص

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

04:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»