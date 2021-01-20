موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي بطل أفريقيا، بنظيره الدحيل القطري مستضيف البطولة، وبطل الدوري القطري الموسم الماضي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الرابع من شهر فبراير المقبل، حتي يوم 11 من نفس الشهر، في قطر، بمشاركة أبطال القارات السبع، ولكن انسحب فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا بسبب فيروس كورونا.

ويواجه الأهلي نظيره الدحيل يوم الخميس الموافق 4 فبراير، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي حال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا يوم الثامن من فبراير.د، في نصف نهائي البطولة.

وعلي الجانب الآخر ستكون هناك مواجهة متكافئة بين أولسان الكوري الجنوبي بطل آسيا، مع تيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف، والفائز سيواجه بطل امريكا الجنوبيه الذي سيتحدد يوم 30 يناير الجاري، ما بين سانتوس وبالميراس البرازيليين.

وتعد هذه المشاركة السادسة لبطل أفريقيا، بعد أعوام 2005,2006,2008,2012,2013، وكان أفضلهم في نسخة 2006 التي اقيمت في اليابان، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ومعه الجيل الذهبي على رأسهم محمد أبوتريكة.