رسالة من أنغام لمهنئيها بعيد ميلادها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أعربت النجمة والمطربة أنغام، عن سعادتها بالتهنئات الكثيرة بعيد ميلادها،وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكتبت: "من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وأنا بتلقى الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة، وناس أعرف بعضهم وما أعرفش كتير منهم، بمناسبة عيد ميلادى وأصحاب وقرايب ومحبين".

وأضافت أنغام: "فى زمن قليلة فيه الفرحة فرحتونى جدا، أشكركم من جوه قلبى على اليوم الدافى ده والمشاعر الحلوة اللى وصلتنى من قلوبكم الحلوة، وربنا يسعدكم زى ما أسعدتونى". 

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