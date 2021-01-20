رسالة من أنغام لمهنئيها بعيد ميلادها

أعربت النجمة والمطربة أنغام، عن سعادتها بالتهنئات الكثيرة بعيد ميلادها،وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.





وكتبت: "من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وأنا بتلقى الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة، وناس أعرف بعضهم وما أعرفش كتير منهم، بمناسبة عيد ميلادى وأصحاب وقرايب ومحبين".





وأضافت أنغام: "فى زمن قليلة فيه الفرحة فرحتونى جدا، أشكركم من جوه قلبى على اليوم الدافى ده والمشاعر الحلوة اللى وصلتنى من قلوبكم الحلوة، وربنا يسعدكم زى ما أسعدتونى".