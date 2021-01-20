باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

يُمني نادي ريال مدريد الإسباني النفس، في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، ان كليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان سيقرر بشكل نهائي، حسم مستقبله في شهر يونيو القادم، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضح: ان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اتصل هاتفيًا مع مبابي، في الأيام الماضية، من أجل إقناعه بالرحيل عن باريس والانضمام الى ريال مدريد.

وأشار: ان ريال مدريد على علم بأن باريس لن يستغني عن مبابي بسهولة، وسيطلب 150 مليون يورو، من أجل السماح له بالرحيل، ولكن النادي المدريدي حالته الاقتصادية لا تسمح بدفع المبلغ.

وسيكون على الميرنجي التخلي عن أحد لاعبيه من اجل جمع الأموال، التي ستدفع لباريس من اجل مبابي، الذي ينتهي عقده في صيف عام 2022، ولم يجدد عقده حتي الآن.