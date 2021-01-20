موسيماني يحسم قائمة الأهلي في مونديال الأندية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

يجتمع موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بالمارد الأحمر برئاسة محسن صالح لحسم القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة خلال الساعات القادمة بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي والتي شملت 25 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعب نهاية الشهر الجاري.

وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت أمس بمقر الاتحاد الدولي بسويسرا عم مواجهة الأهلي مع الدحيل في ربع النهائي يوم 4 فبراير.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون غدا في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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