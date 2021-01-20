تطورات جديدة.. مصير منبوذ مورينيو مع توتنهام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات جديدة في مستقبل ديلي آلي، لاعب وسط نادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي زعمت، بأن توتنهام يضع عقبات مادية، للسماح برحيل ديلي آلي إلى باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ديلي آلي واثق في أن توتنهام سيخضع لرغبته في النهاية، ويوافق على إعارته إلى باريس سان جيرمان.

وهناك حالة من التوتر بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام وديلي آلي، حيث يستبعده مورينيو دائمًا من المشاركة مع السبيرز.

وطلب أيضًا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من ليوناردو المدير الرياضي، التعاقد مع آلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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