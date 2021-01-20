الأهلي يفقد الشناوي في 4 مباريات.. تعرف عليهم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

تلقى النادي الأهلي صدمة كبيرة، بغياب حارسه الأساسي الدولي محمد الشناوي عن الفريق، في المباريات الأربع القادمة، في الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة، إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، لسوء السلوك مع الحكم محمد سلامة، خلال لقاء الفريق ضد البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتعادل الأهلي بدون أهداف مع البنك الأهلي، في لقاء الجولة الثامنة، والذي أقيم بملعب المكس بالأسكندرية.

وقام الشناوي بالاعتراض على عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي، وإلغاء هدف لأيمن أشرف، مما أجبر الحكم على رفع البطاقة الصفراء في وجهه.

وقام الشناوي بجذب الحكم، الذي ذكر الواقعة في تقريره، ليتلقي عقوبة بإيقافه لأربع مباريات.

وسيغيب الشناوي عن الأهلي في لقاءات المقاولون العرب يوم 21 يناير وبيراميدز يوم 26 من نفس الشهر وسموحة يوم 16 فبراير والإسماعيلي يوم 10 مارس.

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