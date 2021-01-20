تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة نابولي في كأس السوبر الإيطالي

يستضيف ملعب "مابيي ستاديوم" الخاص بنادي ساسولو، مواجهة تجمع بين يوفنتوس ونابولي، في بطولة كأس السوبر الإيطالي.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق لقبه الأول هذا الموسم، بعد أن حقق يوفنتوس لقب الدوري في الموسم الماضي، بينما فاز نابولي بلقب كأس إيطاليا.

ومن المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - جورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي.

خط الوسط: فيدريكيو كييزا - وينستون ماكيني - رودريجو بينتانكور - آرثر ميلو - فيديريكو بيرناردسكي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديان كولوسيفيسكي.

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.