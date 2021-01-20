نسليهان أتاغول تطلب الراحة من مسلسل "ابنة السفير"









كشفت نسليهان اتاغول بطلة المسلسل الشهير "ابنة السفير"، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تصويرها مشاهد العمل قبل أيام.





وفوجئ فريق عمل المسلسل بتعرّضها للإغماء أثناء تصوير أحد مشاهد الحلقات الجديدة من المسلسل، ما جعلها تُنقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وعلى الرغم من أنها تعاني من اضطرابات في معدتها قبل فترة، هناك بعض الشائعات التي تردّدت حول إصابتها بعدوى فيروس (كورونا)، وتوقف التصوير مؤقتاً لحين تعافي بطلته؛ وهو ما نفته الجهة المنتجة للعمل مؤكدة أن بطلة المسلسل تعاني من بعض الآلام في الجهاز الهضمي فقط.





وفي ظل الأزمة الصحية التي فاجأت نسليهان، قررت الجهة المنتجة استكمال تصوير أحداث الحلقة 36 التي من المقرر عرضها في الفترة القادمة، ولم يتوقف التصوير كما ردّدت بعض المواقع التركية الصحفية.





وقرر مخرج المسلسل تصوير المشاهد التي لا تتضمّن وجود البطلة وستخصّ آنجين إكيوريك وباقي أبطال المسلسل، بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات على سيناريو الأحداث لحين تعافيها تماماً وتحسّن حالتها الصحية، حيث طلبت نسليهان الحصول على فترة راحة لمدة عشرة أيام لحين الاطمئنان على صحتها.





ومن المقرر أن تشهد الحلقات الجديدة من مسلسل "ابنة السفير" الكثير من التغيرات المفاجئة في الأحداث حيث تنسحب الممثلة التركية "نيلوفر" التي تجسد شخصية "عتيقة" ضمن الأحداث، كما تنسحب دويغو التي تجسد شخصية "إيشي" ضمن الأحداث.





وسيتم تغيير كتابة العمل إلى إيلام جان وأوزان أكسونجور لتسلّم مهمة كتابة الحلقات الدرامية الجديدة من المسلسل.



