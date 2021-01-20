تركي آل الشيخ يعزي راشد الماجد في وفاة والدته





توفيت والدة الفنان السعودي راشد الماجد، بعد صراع من المرض.





وكان فى مقدمة مقدمي المتقدمين بالعزاء لراشد الماجد المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، والذى قال فى تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر: "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله".





فى هذا السياق، حرص الكثير من نجوم الفن وأصدقائه المقربين على نعيه، حيث حرص تسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" بالنعي.





وقال: «أتقدم باسمي وباسم جميع منسوبي شركة روتانا بأحر التعازي لأخي الفنان راشد بوفاة المغفور لها بإذن الله (والدته) وتعازينا لاسرته الكريمة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها بجنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».