"مكنتش أقصد".. اعترافات تفصيلية حول واقعة قتل طفل على يد والده بأكتوبر

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل مقتل طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والده بمدينة ٦ أكتوبر، أنه في يوم الواقعة اعتدى الأب عليه بالضرب المبرح ما أدى إلى سقوطه على أسطوانة غاز وأصيب بجروح، ونقل إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.





وأدلى الأب باعترافات تفصيلية أمام النيابة، موضحا أنه كان لا يقصد قتله، قائلا: "كنت بقسو عليه عشان يتربى ويطلع راجل".





وطلبت النيابة، عرض الطفل على الطب الشرعي، لكتابة تقرير واف حول الواقعة.





كان تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، تعرض للضرب على يد والده، بسبب شقاوته.



