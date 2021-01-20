"عايز أطلعه راجل".. كواليس قتل طفل على يد والده بعد وصلة تعذيب بأكتوبر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:55 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات وفاة طفل عمره 3 سنوات على يد والده بعد وصلة تعذيب، بمنطقة أبو الوفا، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن والد الطفل عامل في مجال تصنيع عربات المأكولات، ومعتاد التعدى على طفله بالضرب بدعوى تأديبه.

وبينت التحقيقات أن والدة الطفل تشاجرت عدة مرات مع زوجها لدفاعها عن طفلها، وعلى إثر ذلك كانت تترك له عش الزوجية، وتتوجه إلى منزل أسرتها ورفقتها الطفل، ثم تعود مرة أخرى بعد تعهده لها بعدم التعدى عليه بالضرب مرة آخرى.

وأشارت التحقيقات أن والد الطفل، تسبب قبل ذلك في كسر إحدى أيدى نجله، حال ضربه، ويوم الواقعة، تعدى على طفله بالضرب بدعوى تأديبه، وأثناء ذلك اصطدمت رأس الطفل بأنبوبة البوتاجاز، ما تسبب في إصابته بنزيف داخلي، ووفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من المستشفى بوصول طفل جثة هامدة، إثر إصابته بنزيف داخلي، ووجود آثار تعذيب بجسده.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر توصلت إلى أن والد الطفل، وراء وفاته، حال تعديه عليه بالضرب، بدعوى تأديبه.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة من القبض عليه، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتأديبه.. "عايز أطلعه راجل".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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