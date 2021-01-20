ريال مدريد يقترب من حسم صفقته الذهبية (آلابا)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني حدد وجهته بالتوقيع لريال مدريد الإسباني في الساعات الماضية من أجل الانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن النجم النمساوي ينتهي عقده مع النادي البافاري عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي مجانًا في الوقت الحالي بحيث ينضم إلى صفوفه في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد من أجل الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ألابا وافق على التوقيع لمدة 4 مواسم، حيث يتضمن العقد حصوله على راتب سنوي يبلغ قدره 11 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم النمساوي صاحب البالغ من العمر 28 عامًا تلقى العرض الملكي يوم 2 يناير الحالي بمجرد أن أصبح حرًا في التفاوض والتوقيع لأي نادي قبل أن يحصل الملكي على موافقته وتوقيعه في الساعات الماضية.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في الوقت ذاته اجتاز ديفيد ألابا الفحوصات الطبية بحضور طبيب من نادي العاصمة الإسبانية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه بذلك نجح ريال مدريد في خطف ألابا قبل عدد من عمالقة أوروبا على رأسهم مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين و برشلونة الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي.

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