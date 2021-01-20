تعرف على المباريات التي سيغيب فيها ميسي عن برشلونة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلنت عن العقوبة الرسمية للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ميسي نال بطاقة حمراء مباشرة عقب الاعتداء يدون كرة على أسيير فيلاليبري نجم أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي توج به الفريق الباسكي للمرة الثالثة في تاريخه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار لجنة المسابقات بإيقاف ليونيل ميسي مباراتين جاء بسبب صفعه لفيلاليبري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيغيب بذلك عن مباراة كورنيا يوم الخميس المقبل في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا بالإضافة إلى مواجهة إلتشي يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

أخبار تهمك

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُقرر عدم الاستغناء عن نجم الفريق.. وتطور جديد في التعاقد مع القناص

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يصدم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب فيها ميسي عن برشلونة

منذ ساعة

أول قرار من برشلونة على عقوبة ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد ويطالب الزمالك بضمه

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ حوالي 3 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

11:00 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»