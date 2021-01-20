تعرف على المباريات التي سيغيب فيها ميسي عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلنت عن العقوبة الرسمية للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ميسي نال بطاقة حمراء مباشرة عقب الاعتداء يدون كرة على أسيير فيلاليبري نجم أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي توج به الفريق الباسكي للمرة الثالثة في تاريخه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار لجنة المسابقات بإيقاف ليونيل ميسي مباراتين جاء بسبب صفعه لفيلاليبري.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سيغيب بذلك عن مباراة كورنيا يوم الخميس المقبل في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا بالإضافة إلى مواجهة إلتشي يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.