موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة ضد المقاولون العرب، على ملعب الأهلي وي السلام في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحاول الأهلي العودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه المقاولون العرب غدًا الخميس، في الخامسة مساءً، بعد ان تعادل في آخر مباراة أمام البنك الأهلي سلبيًا.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف الزمالك الذي تصدر امس الثلاثاء جدول ترتيب الدوري، بعد فوزه على الجونة بهدف نظيف، واصبح في جعبته 19 نقطة.

بينما يتواجد ذئاب الجبل في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب الاسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهم من الجولة الثالثة بهدف نظيف في ملعب الاسماعيليه.