شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

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علق المحامي، أحمد مهران، على الهجوم الذي تعرض له بسبب نشره لفكرة "زواج التجربة" والتي أثارت حفيظة المؤسسات الدينية في مصر.



وقال "مهران" في تصريحات خاصة نقلتها فضائية "العربية": "أنا متفق شكلا وموضوعا مع كل ما جاء من المؤسسات الدينية في مصر سواء الأزهر أو دار الإفتاء، وده كلام صحيح جدا الزواج المحدد المدة والزواج اللي هدفه أننا نجرب شوية وبعدين نطلق ده كلام مخالف للشرع وكلام حرام لكن مكنش ده قصدي من الموضوع والناس فهمت غلط".



من جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما أطلق عليه عقد "زواج التجربة" الذي ظهر فيه تلاعب كبير بالمصطلحات، مؤكدًا أن مثل هذه العقود لا تضمن شيء من استمرار الزواج.



وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "أن عقد الزواج هو أرقى علاقة تربط بين رجل وامرأة، جعل الله هذا العقد ميثاق غليظ، والاستهانة به بهذه الطريقة من اجل التريند يحتاج إلى مراجعة قيمية والنظر إلى قيمنا وتمسكنا بقيمنا التي أمنا الله عليها".



وتابع "ما يضمن استمرارية الزواج فعلًا ليس هذا العقد ولكن تدريب المقبلين على الزواج على قيم الحياة الزوجية ومراقبة سلوكنا الزوجي وهذا يسهم بشكل كبير في استمرار الحياة الزوجية، ولكن مفيش حاجة اسمها عقد مدني لا قانونًا ولا شرعًا على الرغم من أن هناك بعض الدول التي تسلكه".