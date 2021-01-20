تعليق ناري من دار الإفتاء على مصطلح "زواج التجربة"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما أطلق عليه عقد "زواج التجربة" الذي ظهر فيه تلاعب كبير بالمصطلحات، مؤكدًا أن مثل هذه العقود لا تضمن شيء من استمرار الزواج.

وقال "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" "أن عقد الزواج هو أرقى علاقة تربط بين رجل وامرأة، جعل الله هذا العقد ميثاق غليظ، والاستهانة به بهذه الطريقة من اجل التريند يحتاج إلى مراجعة قيمية والنظر إلى قيمنا وتمسكنا بقيمنا التي أمنا الله عليها".

وتابع "ما يضمن استمرارية الزواج فعلًا ليس هذا العقد ولكن تدريب المقبلين على الزواج على قيم الحياة الزوجية ومراقبة سلوكنا الزوجي وهذا يسهم بشكل كبير في استمرار الحياة الزوجية، ولكن مفيش حاجة اسمها عقد مدني لا قانونًا ولا شرعًا على الرغم من أن هناك بعض الدول التي تسلكه".

أخبار تهمك

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ حوالي 10 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

منذ 43 دقيقة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

04:01 ص

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»