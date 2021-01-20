تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للدول الغنية

Advertisements





حذرت منظمة الصحة العالمية، الدول الغنية، تحذيرًا شديد اللهجة، قائلة إن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع اللقحات ضد فيروس كورونا.



وأشار تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إلى أن أسلوب "أنا أو لا" الذي تتبعه الدول الغنية لا يجعل الأكثر ضعفًا وفقرًا في العالم في خطر في حسب ولكنه ينعكس على الكل.



وشدد على أن حجب لقاح كورونا عن الدول الفقيرة لن يؤدي إلى القضاء على فيروس كورونا، بل يؤدي إلى تطويل أمده.

