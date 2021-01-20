بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 20 يناير 2021.

طقس الأربعاء نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس الأربعاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.
- نشاط رياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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