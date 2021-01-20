يوسف الحسيني: ما يحدث في الولايات المتحدة سيغير النظام العالمي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على تشكيك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في نتائج الانتخابات، واقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي قبل التصديق على نتيجة الانتخابات الأمريكية.





وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب على الجميع ان يدرس تأثير ذلك على النظام العالمي.



