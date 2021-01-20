يوسف الحسيني: ما يحدث في الولايات المتحدة سيغير النظام العالمي
الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:18 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، تعليقا على تشكيك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في نتائج الانتخابات، واقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي قبل التصديق على نتيجة الانتخابات الأمريكية.
وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إن ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية لا يجب أن يمر مرور الكرام، ويجب على الجميع ان يدرس تأثير ذلك على النظام العالمي.
وتساءل:"هل ما يحدث في أمريكا يؤثر على شكل النظام العالمي، هل ستكون أمريكا في المستقبل صاحبة القرار السياسي العالمي، هل ستسمر في الحفاظ على الاحترام الدولي، من المؤكد أن هناك هبوط للولايات المتحدة بشكل تدريجي الفترة المقبلة
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