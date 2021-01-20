أستاذ مناعة يفجر مفاجأة بشأن المتعافين من فيروس كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، أن من 20 إلى 25% من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من بعض الأعراض بعض التعافي وهو المعروف بمتلازمة ما بعد كورونا.

وأضاف "عقبة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن بعض المتعافين تستمر معهم بعض الأعراض حتى بعد الشفاء من الفيروس سواء الصداع أو آلام العظام أو الغثيان أو نوبات الاكتئاب.

وأشار إلى أن متابعة المرضى في العزل المنزلي ساعد على توصيل المعلومات السليمة والأدوية وتعريف المخالطين بكيفية الأساليب الوقائية الصحيحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات على المخالفين سوف يساعد على انحسار أعداد المصابين والتقليل من انتشار الفيروس.


أخبار تهمك

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 21 ساعة

ليس حسام حسن.. الزمالك يتحرك لضم مهاجم سوبر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

أول تحرك من الأهلي لضم نجم إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تعليق صاحب فكرة "زواج التجربة" بعد حسم الإفتاء والأزهر للمسألة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بايرن ميونخ يحذر الأهلي والدحيل قبل مونديال الأندية

منذ 43 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 ص

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

04:01 ص

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

10:16 م

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»