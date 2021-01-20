أستاذ مناعة يفجر مفاجأة بشأن المتعافين من فيروس كورونا

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أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، أن من 20 إلى 25% من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من بعض الأعراض بعض التعافي وهو المعروف بمتلازمة ما بعد كورونا.



وأضاف "عقبة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن بعض المتعافين تستمر معهم بعض الأعراض حتى بعد الشفاء من الفيروس سواء الصداع أو آلام العظام أو الغثيان أو نوبات الاكتئاب.



وأشار إلى أن متابعة المرضى في العزل المنزلي ساعد على توصيل المعلومات السليمة والأدوية وتعريف المخالطين بكيفية الأساليب الوقائية الصحيحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوقيع الغرامات على المخالفين سوف يساعد على انحسار أعداد المصابين والتقليل من انتشار الفيروس.





