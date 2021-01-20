تطورات رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن صفقة إنتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني علماً بأن النجم الفرنسي لا يتجاوب مع عروض ناديه الفرنسي لتجديد عقده.

وأكد إيدو أجيري الصحفي المقرب من ريال مدريد أن كيليان مبابي ووالده قررا عدم القيام بأيّ شيء وعدم التفاوض مع مسئولي باريس سان جيرمان حتى يونيو المقبل وبعد ذلك سيقرّران مستقبل النجم الفرنسي.

وأفاد إيدو أجيري بأن ريال مدريد سيكون واثقًا من أنّه سيكون لديه المزيد من الوقت للعمل على صفقة مبابي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعلى نفس الجانب, ألمح الإعلامي جوسيب بيدريرول أن في ريال مدريد يعتقدون أنّ مسئولي باريس سان جيرمان سيطلبون مبلغ 150 مليون يورو من أجل التخلي عن مبابي و أن هذا المبلغ لا يمكن للملكي تحمّله في ظل الأزمة الإقتصادية الناجمة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جوسيب بيدريرول أن مسئولي ريال مدريد يرون أنّه سوف يتعين عليهم بيع أحد اللاعبين وتخفيض الراوتب بنسبة 25% كما سيتعين على مبابي تحمّل عام آخر لكي ينضم بشكل مجاني إلى ريال مدريد.

وأشار جوسيب بيدريرول إلى أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مبابي و وإيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أيضاً لكن الأزمة الإقتصادية لا تسمح له بذلك.