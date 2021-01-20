مصطفى الفقي: هناك التزام أدبي من مصر والأردن تجاه فلسطين

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن كانت لمناقشة القضية الفلسطينية مع الملك عبد الله.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك ثوابت للقضية الفلسطينية يجب أن تستمر، وأن هناك التزام أدبي من مصر والأردن تجاه فلسطين.





وأشار إلى أن مصر والأردن تسعيان إلى حل وتسوية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن زيارة السيسي إلى الأردن كانت لمناقشة القضية الفلسطينية مع الملك عبد الله.



