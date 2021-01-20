رضا عبدالعال: الجونة كان أفضل من الزمالك.. وباتشيكو لم تظهر بصماته
الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:59 ص
الفجر الرياضي
أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق أن فريق الحونة
كان جيد للغاية أمام الأبيض والأكثر استحواذا.
وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع
على قناة "ten":
"الجونة كان مسيطر ومستحوذ على الكرة وأفضل من الزمالك وباتشيكو لم تظهر بصماته
حتى الآن مع القلعة البيضاء على الرغم من الانتصارات".
وأضاف: "تألق إمام عاشور إبداع شخصي منه وليس بسبب المدير
الفني واللاعب جعل لاعبي الدوري المصري يرغبون فى التسديد خلال المباريات".