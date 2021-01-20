رضا عبدالعال: الجونة كان أفضل من الزمالك.. وباتشيكو لم تظهر بصماته

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق أن فريق الحونة كان جيد للغاية أمام الأبيض والأكثر استحواذا.

 

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الجونة كان مسيطر ومستحوذ على الكرة وأفضل من الزمالك وباتشيكو لم تظهر بصماته حتى الآن مع القلعة البيضاء على الرغم من الانتصارات".

 

وأضاف: "تألق إمام عاشور إبداع شخصي منه وليس بسبب المدير الفني واللاعب جعل لاعبي الدوري المصري يرغبون فى التسديد خلال المباريات".

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