ريال مدريد يسعى للتخلص من نجمه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يرغب في التخلص من النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في الفترة المقبلة.

وألمح الإعلامي إدواردو إندا أن ريال مدريد حريص جداً على بيع فينيسيوس جونيور خاصة أن النجم البرازيلي لا يشارك كثيراً مع الفريق.

وأشار إدواردو إندا إلى أن النجم البرازيلي الشاب كان واحد من أفضل لاعبي ريال مدريد في فترة سانتياجو سولاري وكذلك في بعض فترات الموسم الماضي و الموسم الحالي.

وأفاد إدواردو إندا بأن فينيسيوس يغيب عن تشكيلة ريال مدريد منذ ديسمبر الماضي وبالتحديد بعد مباراة إشبيلية، حيث أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي لا يعتمد عليه.

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