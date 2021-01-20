دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات التليفزيونية المعادية.. رسالة ماجيستير بـ"آداب المنصورة"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
في الحادي والعشرين من يناير، تشهد قاعة المؤتمرات بكلية أداب المنصورة، مناقشة رسالة ماجيستير بعنوان "دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات التليفزيونية المعادية وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الجمهور"، "دراسة تطبيقية"، للباحثة إلهام صلاح عبد المولى، المسجلة لدرجة الماجستير بقسم الإعلام بالكلية، مع اتخاذ كآفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا.

وتأتي الرسالة تحت إشراف الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام، بكلية الآداب جامعة المنصورة.

بينما تأتي لجنة المناقشة والحكم تحت إشراف كلا من، الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام، كلية الآداب جامة المنصورة "مشرفا ورئيسًا"، الدكتور تامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة "مناقشا وعضوا".

الدكتور وليد العشري إبراهيم على، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي، بكلية التربية النوعية جامعة طنطا "مناقشًا وعضوًا.

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