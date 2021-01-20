أستاذ المناعة: 25% من المتعافين يعانون أعراض متلازمة ما بعد كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، إن من 20 إلى 25% من المتعافين من فيروس كورونا يعانون من بعض الأعراض بعض التعافي وهو المعروف بمتلازمة ما بعد كورونا.





وأضاف "عقبة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن بعض المتعافين تستمر معهم بعض الأعراض حتى بعد الشفاء من الفيروس سواء الصداع أو آلام العظام أو الغثيان أو نوبات الاكتئاب.



