ريال مدريد يعلق على أنباء تعاقده مع نجم بايرن ميونخ

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني علق على أنباء تعاقده مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني في صفقة مجانية.

ونقل برنامج الشيرنجيتو الإسباني عن صحيفة ماركا الإسبانية أن ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع ريال مدريد من أجل الانضمام إلى صفوف الملكي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ألابا سينتقل إلى ريال مدريد مجاناً في نهاية الموسم الحالي وأنه اجتاز الفحص الطبي بنجاح في مدريد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ألابا سيوقع على عقد مدته 4 سنوات مع ريال مدريد وبراتب يصل إلى 11 مليون يورو سنوياً وسيوقع على عقود إنضمامه للملكي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد البرنامج الإسباني أنه تم التواصل مع مصادر في ريال مدريد من أجل التعليق على صفقة ألابا إلا أنهم لم يؤكدوا أن الملكي توصل لاتفاق نهائي مع النجم النمساوي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ألابا يحظى باهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى على رأسهم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.