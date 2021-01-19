الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:35 م
حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت  الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 وحتى الجمعة 22 يناير 2021:

حالة الطقس غدا الأربعاء 20 يناير 2021
أمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة 
أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة 
أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة 
أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد 
اضطراب الملاحة البحرية على البحر المستوط وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3.5 إلى 4.5 متر
ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر يتراوح بين 2.5 إلى 3 متر

حالة الطقس الخميس 21 يناير 2021 
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد 

حالة الطقس  الجمعة 22 يناير 2021: 
شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

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