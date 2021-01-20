تعليق الجمهور عن صورة ابنة وائل جسار

يظهر من خلاله وهو يحتضنها، ليكون هو الظهور الأحدث له منذ ايام.



كان قد شارك جسار فى تحدي أغنية "محسود" الذى أطلقه الهضبة عمرو دياب منذ عدة أسابيع، بعد طرح البرومو الخاص بالأغنية.





وطلب من الجميع المشاركة في التحدى بغنائه، وأشاد الهضبة بغناء جسار، وأعاد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر" وهو يغني على العود، قائلا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".

حققت صور ابنة وائل جسار، تفاعلًا كبيرًا وذلك عقب نشر صورها معه بدقائق، فيما انهالت التعليقات أنها تشبهه كثيرًا.وشارك النجم اللبنانى وائل جسار، متابعيه وجمهوره، بصور جديدة له تجمعه مع ابنته عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"،