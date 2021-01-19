باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد ويطالب الزمالك بضمه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
طالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بسرعة حسم صفقة القناص خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب باتشيكو في التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط هجومه.

ويسعى المارد الأبيض لحسم التوقيع مع حسام حسن، خاصةً في ظل اقتراب مصطفى محمد مهاجم الفريق، من الرحيل للاحتراف الخارجي.

ويعد حسام حسن من أفضل مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي، وكان قريب من صفوف الزمالك في الصيف المنتهي، لكن الصفقة توقفت بسبب المقابل المادي.

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