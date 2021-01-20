نصر علام: إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع بوجود سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:46 ص
محمد نصر علام
محمد نصر علام
أمنية فوزي
وصف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، الموقف السوداني تجاه إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة الثاني في يوليو القادم بـ"القوي للغاية"، حيث هدد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالذهاب لمجلس الأمن.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أن مصر حظرت في السابق من ردود أفعال تشمل كل ما هو محتمل، معلقا: "الأمر حقيقة في منتهى الخطورة، لو إثيوبيا حققت هذا التهديد يعني أنها انتهت من فرض السد فرضا كاملا على مصر والسودان دون استجابة لأي شرط يؤمن الأمن المائي في مصر والسودان".

وتابع: "الأمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب المصري والمصريين، ويُغيّر ميزان القوى في القرن الإفريقي، ولا أعتقد أن الإدارة المصرية ستسمح بذلك، حيث أن الدولة المصرية لا تستطيع التعايش مع هذا الأمر"، لافتا إلى أن "إثيوبيا تحاول فرض الأمر الواقع استغلالا للظروف الإقليمية والدولية، ولكن صعب للغاية حدوث ذلك".

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